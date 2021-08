10’000 feierten illegal - FCL muss wegen Cupfeier 7000 Franken Busse zahlen

So feierten die FCL-Fans in der Stadt Luzern nach dem Cupsieg.

Nun hat die Luzerner Staatsanwaltschaft ihre Untersuchung abgeschlossen, wie sie am Dienstag mitteilte: So hatte die Staatsanwaltschaft untersucht, ob sich die FCL-Verantwortlichen mit der Durchführung der illegalen Feier strafbar gemacht haben. «Die Staatsanwaltschaft Luzern kommt zum Schluss, dass die Cupfeier vom 24. Mai in einer verbotenen Veranstaltung mündete», heisst es in der Mitteilung. «Dies insbesondere darum, weil sich die Siegermannschaft vom FC Luzern auf dem Balkon der Messehalle unnötig und übermässig lange präsentierte und mit der Installation einer Musikanlage inklusive Mikrofon dazu beitrug, dass der Anlass als ‹Gross-Veranstaltung› ohne Bewilligung zu beurteilen ist.»