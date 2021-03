Wirbel vor Basel gegen Luzern : FCL-Trainer Celestini kritisiert FCB-Stürmer Males – Sforza kontert

Luzern-Trainer Fabio Celestin schiesst vor dem Duell mit dem FC Basel gegen seinen ehemaligen Spieler Darian Males (19). Dessen jetziger Trainer Ciriaco Sforza nimmt das Sturm-Talent in Schutz.

Sforza verteidigt Males

Das will Males aktueller Trainer, Ciriaco Sforza, nicht einfach so stehen lassen. «Wenn das die Meinung von Celestini ist, okay. Aber ich konzentriere mich auf unsere Arbeit. Darian ist einer von uns.» Beim FCB würde man auf Males setzen und dieser würde das Vertrauen mit Leistung zurückzahlen. «Ich kann nur von mir reden. Aber ich würde nicht so gegen einen ehemaligen Spieler nachtreten», meint Sforza.