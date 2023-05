Super League: GC – Luzern im Liveticker

Beide Mannschaften zeigten ein offensiv-beherztes Spiel in der 1. Halbzeit. Allerdings fehlt da noch etwas die Konzentration und die letzte Konsequenz in den Abschlüssen, so bleibt es beim 0:0 nach 45 Minuten. GC startete mit einem Missgeschick beim Anspiel in die Partie und war in den ersten 10 Minuten dennoch spielbestimmend. Dann wurden auch die Luzerner wach und kamen zu einigen gefährlichen Chancen. Nach einem Pfostentreffer von Schürpf in der 32. Minute gewannen die Gastgeber dann die Oberhand, und so fand das Spiel in den letzten 10 Minuten vor allem im Strafraum der Luzerner statt. Insbesondere der Lupfer von Demhasaj war die Grosschance für GC, nun sind wir gespannt, ob die Hoppers in der 2. Halbzeit ihre Chancen in Tore verwerten können und ob Luzern noch etwas aufdreht.