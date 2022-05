Präsident Matthias Hüppi : FCSG-Boss stoppte Chaoten – «wäre es ausgeartet, hätte ich nicht geschlafen»

Vor lauter Cupfinal-Frust wollen am Sonntag einige vermummte St.-Gallen-Fans den Wankdorf-Kunstrasen stürmen. Club-Präsident Matthias Hüppi stellte sich ihnen in den Weg – um das Image von Grün-Weiss zu schützen, wie er sagt.

St.-Gallen-Präsident Hüppi stellt sich eigenen Fans in den Weg.

Der Präsident des Clubs selbst eilte im Wankdorf auf den Platz und versuchte erfolgreich, die aggressiven Anhänger in Schach zu halten.

Matthias Hüppi verhinderte am Sonntag eine Eskalation einiger St. Galler Fans kurz nach dem Cupfinal.

Das will Matthias Hüppi, Präsident des Vereins, unbedingt verhindern. Er eilt von der Haupttribüne in Richtung Fansektor, redet auf die aggressiven Anhänger ein. Und dies mit Erfolg: Mithilfe einiger friedlicher St.-Gallen-Fans und von Sicherheitskräften. «Im gestreckten Galopp überwand ich alle Abschrankungen», schildert der 64-Jährige gegenüber Keystone/SDA. Für ihn hätte es keinen Zweifel gegeben: Die aggressiven und destruktiven Typen müsse er jetzt stoppen, sonst würde was passieren.