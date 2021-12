Kuriose Ricardo-Auktion – Ist dieses FCSG-Meisterbier hunderttausend Franken wert?

Satte hunderttausend Franken soll sie wert sein, die Bierflasche «St. Galler Meistergold», welche Ursi Schläpfer aus Rehetobel AR seit der Meisterfeier des FC St. Gallen im Jahre 2000 bei sich aufbewahrt hat. Zumindest bietet Schläpfer die Flasche zu diesem Preis auf Ricardo zum Kauf an. «Bei der Meisterfeier dachte ich mir, es wäre schade, das Bier einfach auszutrinken und dann zu entsorgen. Also habe ich sie bei mir auf dem Estrich aufbewahrt, wo ich sie kürzlich beim Aufräumen wieder gefunden habe», sagt Schläpfer.

«Wollte den Leuten zeigen, dass es das damals gab»

Tadelloser Zustand, aber zweifelhafter Trinkgenuss

Auf der Flasche sind die damaligen Meisterspieler inklusive Position sowie Trainer und Präsident zu sehen. Laut Schläpfer ist die Flasche in tadellosem Zustand: «Sie wurde im Dunkeln gelagert und weist eine Etikette ohne Kratzer und mit satten Farben auf», ist in der Beschreibung auf Ricardo zu lesen. Ausserdem befindet sich in der Flasche noch immer das Bier von damals, welches von der Brauerei Schützengarten hergestellt wurde.