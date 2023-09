FCSG – YB 0:0: Gelingt es den St. Gallern, Meister YB zu stoppen?

Die Begegnung zwischen den beiden Teams boten in der Vergangenheit immer sehr viel Spektakel und so bekamen die Zuschauenden nicht selten mehrere Tore zu bewundern. In der letzten Saison setzten sich in der ersten Partie zwischen den beiden die St. Galler im heimischen Kybunpark mit 2:1 durch. Die restlichen Spiele gingen aber allesamt zu Gunsten der Berner aus.