Penalty-Wiederholung und Offside – FCZ bekommt gegen Basel zwei Schiri-Geschenke – und keinen interessiert es

Über den Meistertitel will man beim FCZ trotz weiterhin zehn Punkten Vorsprung noch nicht so richtig reden.

Es ist schon beinahe etwas paradox: Da verliert der FC Basel auswärts in Zürich mit 2:4 und obwohl die beiden ersten FCZ-Tore eigentlich nicht hätten zählen dürfen, will nach Spielschluss auf beiden Seiten niemand den Schiedsrichter für den Ausgang des Spiels verantwortlich machen.

Doch worum geht es überhaupt? In der 8. Minute entschied Schiedsrichter Fähndrich nach einem Foul von Katterbach völlig zurecht auf Penalty für die Zürcher, den Marchesano souverän zum 1:0 verwandelte. Was Fähndrich aber entging: FCZ-Stürmer Kramer stand im Moment der Schussabgabe bereits klar im Strafraum. Basel-Captain Frei machte den Schiedsrichter sofort auf das Vergehen aufmerksam. Fähndrich gab den Treffer aber, obwohl der Penalty nach dem Regelbuch eigentlich hätte wiederholt werden müssen. Der VAR hätte in dieser Situation übrigens nur eingreifen dürfen, wenn Kramer nach dem Strafstoss von Marchesano irgendwie an den Ball gekommen wäre.