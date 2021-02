Es waren brutale Szenen, welche auf dem veröffentlichten Video der Stadtpolizei Zürich zu sehen sind: Rund 60 FCZ-Chaoten stürmten aus der Bahnhofunterführung Hardbrücke hervor und droschen wahllos auf die vor dem Prime Tower versammelten GC-Fans ein. Am Mittwoch hätte ein 26-jähriger Syrer vor dem Bezirksgericht Zürich erscheinen sollen. Er gilt als einer der Haupttäter.

Doch der FCZ-Chaot schwänzte den Prozess unentschuldigt. Er hatte die Vorladung von der Polizei persönlich erhalten und laut seinem Verteidiger gesagt, dass er kommen werde. Der Anwalt stellte ein Sistierungsgesuch. Der Prozess in Zürich soll erst dann weitergeführt werden, wenn in Basel ein rechtskräftiges Urteil vorliege. Die Basler Staatsanwaltschaft reichte Berufung gegen das Urteil ein. Der Beschuldigte wurde wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Neuer Termin im Frühling

Nach kurzer Beratung entschied das Bezirksgericht Zürich, die Sistierung abzulehnen und den Prozess im Mai oder Juni durchzuführen. Der Grund: Das Basler Appellationsgericht wird vermutlich den Fall nicht mehr in diesem Jahr behandeln und solange wolle man nicht warten. Wenn der Beschuldigte am nächsten Termin wieder nicht erscheint, wird das Gericht ein Urteil in Abwesenheit fällen, wie der Vorsitzende sagte.