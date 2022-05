Für 225 Franken : FCZ-Fans können mit eigenem Meister-Plakat gratulieren

Der FC Zürich ist zum 13. Mal Schweizer Meister. Mit einer neuen Kampagne sollen FCZ-Fans ihre eigenen Gratulationsplakate in der ganzen Stadt Zürich buchen können.

Die Freude in ganz Zürich war riesig, als der FCZ am 1. Mai in Basel die diesjährige Schweizer Meisterschaft klargemacht hat. Zehntausende Fans feierten ihre Stars anschliessend auf dem Zürcher Helvetiaplatz – und die nächste Feier ist bereits geplant. Am 22. Mai kommt es im Letzigrund beim letzten Spiel gegen Luzern zur Pokalübergabe und zur offiziellen Meisterfeier auf dem Helvetiaplatz.