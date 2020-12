Der FC Zürich spielt am Sonntagnachmittag gegen Lausanne.

Vor dem Spiel gegen Lausanne haben sich zahlreiche FCZ-Fans vor dem Stadion Letzigrund in Zürich versammelt. «Sie standen an der Ecke und blockierten die Strasse», erzählt ein Anwohner. Die Stimmung sei friedlich gewesen. «Als der FCZ-Bus kam, haben sie etwa fünf Minuten lang gesungen.» Er versteht diese Aktion nicht und ist empört, dass sie geduldet werde.

«Ich bin selbst ein FCZ-Fan, aber in der aktuellen Situation ist so etwas unfair gegenüber dem Spitalpersonal. Es wäre zum Beispiel möglich, dass alle mit Abstand an die Strasse stehen und eine Gasse bilden statt auf einem Haufen zu sein und sogar noch zu singen.» Die Fans hätten zwar grösstenteils eine Maske getragen, aber das sei kein Freipass für eine verbotene Ansammlung.