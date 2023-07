Züri Fäscht: FCZ-Fans verwüsten GC-Stand am Züri Fäscht – nun hat GC Anzeige erstattet

FCZ-Fans griffen am Samstag den GC-Stand am Züri Fäscht an. Ein GC-Fan berichtet von den Geschehnissen. Der Grasshopper Club Zürich reichte jetzt Strafanzeige ein.

Züri Fäscht : FCZ-Fans verwüsten GC-Stand am Züri Fäscht – nun erstatten Hoppers Anzeige

In der Nacht auf Samstag griffen FCZ-Fans den GC-Stand an. Twitter/nicola_imfeld

Angriffe auf GC-Stand – darum gehts FCZ-Anhänger haben am Samstag am Züri Fäscht den GC-Stand zweimal angegriffen.

Dabei hätten die Angreifer Pfefferspray eingesetzt und den Stand verwüstet.

Laut der Stadtpolizei Zürich ist bislang noch keine Anzeige aufgrund des Vorfalls erstattet worden.

GC hat nun Strafanzeige eingereicht.

Das ist passiert

Wie ein GC-Fan gegenüber 20 Minuten berichtet, habe sich der erste von zwei Angriffen auf den Vereins-Stand am Samstag gegen 17 Uhr ereignet: «Ich befand mich mit einem Bekannten und seinen Kindern dort, als eine Gruppe von FCZ-Fans plötzlich auf den Stand losstürmte.» Laut dem Augenzeugen hielten sich zu diesem Zeitpunkt GC-Fussballspielerinnen wie auch mehrere Kinder am Stand auf. «Ich sah, wie die Angreifer die Stand-Mitarbeitenden und die Gäste mit Pfefferspray attackierten», sagt er. «Eine Frau wurde davon sogar ohnmächtig.» Der GC-Fan sowie dessen Bekannter und die Kinder hätten sich in Sicherheit gebracht.

Der zweite Angriff folgte einige Stunden später gegen halb zwei Uhr nachts. Erlebt hat der GC-Fan den zweiten Überfall nicht. Sein Bekannter habe die Szenen aber aus einigen Metern Entfernung mitbekommen. «Er berichtete, wie 40 FCZ-Fans erneut auf den Stand und die dort anwesenden Personen losgingen und die Infrastruktur verwüsteten.» Ein Video der aggressiven Szenen ist auch in den sozialen Medien aufgetaucht.

Gemäss dem GC-Fan hat die Polizei weder bei der ersten noch bei der zweiten Auseinandersetzung eingreifen können, da sie erst nach dem Angriff vor Ort eingetroffen ist. Dabei habe der Augenzeuge sie nach der ersten Attacke extra darum gebeten, ein Auge auf den Stand zu werfen, die Polizei habe aber sehr abweisend reagiert. «Es ist eine Schande, dass man sich als offen bekennender GC-Fan nicht mehr sicher fühlen und sich auch nicht auf die Polizei verlassen kann!»

1 / 3 Der polysportive Grasshopper-Verein hatte am Züri Fäscht einen Stand. 20min/ym Dieser wurde am Samstag am frühen Abend und in der Nacht auf Sonntag von teilweise vermummten Personen attackiert. 20min/ym Laut Augenzeugen handelte es sich bei den Angreifern um FCZ-Fans. Screenshot Twitter/nicola_imfeld

Das sagt der Grasshopper Club Zürich

Am Freitagmittag informierte der Grasshopper Club Zürich, aufgrund der Attacken am Züri Fäscht Strafanzeige gegen unbekannt erstattet zu haben. Auf der Webseite lässt der Verein verlauten: «Der Verein verurteilt diese gewaltsamen Vorfälle und nimmt sie äusserst ernst. Die Entscheidung zur Anzeigeerstattung wurde getroffen, um konsequent gegen solche Verhaltensweisen vorzugehen und ein klares Signal zu setzen, dass Gewalt im Fussball keine Toleranz findet.»

Das sagt der FC Zürich

Bereits am Dienstag nahm der FCZ Stellung zu den Angriffen auf den GC-Stand. «Wir möchten festhalten, dass wir jegliche Art von Gewalt in und um den Fussball verurteilen und wir uns davon distanzieren. Dass an einem friedlichen Volksfest wie dem Züri Fäscht unbeteiligte Personen mit Gewalt konfrontiert werden, ist bedauerlich.» Die Vorfälle vom Wochenende würden nicht nur dem FC Zürich schaden, sondern auch der ganzen Stadt und dem Züri Fäscht. Der FCZ pflege mit dem Grasshopper Club Zürich seit Jahren «eine sehr gute, kollegiale und vertrauensvolle Beziehung» und respektiere auch deren Fans.

Das sagt die Polizei

Am Montag bestätigte Marc Surber, Mediensprecher bei der Stadtpolizei Zürich, auf Anfrage, dass die Polizei erst nach den Angriffen beim Stand eingetroffen ist. «Dort angekommen, wurden uns keine verletzten Personen gemeldet», so Surber. «Nach dem Vorfall hatte man den Vereins-Stand aber auf dem Radar», so der Mediensprecher weiter.

Allerdings habe die Polizei keine stehende Präsenz vor dem GC-Stand aufgeboten. «Dazu fehlte zum einen die Kapazität und zum anderen ist die Bewachung eines Standes nicht die Aufgabe der Polizei.» Man habe sich auf die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher auf dem ganzen Festgelände konzentrieren müssen und habe deshalb überall patrouilliert. «Bislang ist auch keine Anzeige zum Vorfall eingegangen», so Surber abschliessend.