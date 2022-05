«Hühnerhaut, so was noch nie erlebt» :

«Hühnerhaut, so was noch nie erlebt» : FCZ-Frauen bringen Heliane Canepa zum Tanzen vor die Südkurve

Darum gehts Die Frauen des FC Zürich haben den Cup gewonnen.

Noch nie waren so viele Fans dabei.

Die Südkurve feuerte ihr Team über 90 Minuten an.

7001 Zuschauer verfolgten seit dem Jahr 2014 die Cupfinals der Frauen – allerdings nicht im Schnitt, sondern im Totalen. Am Samstag fand ein weiterer Cupfinal statt – dieses Mal allerdings vor einer grossen Kulisse. 7913 Fans versammelten sich im Letzigrund – also mehr als in den vergangenen acht Jahren zusammen – ein absoluter Zuschauerrekord.

Das Zürcher Derby lockte die Fans beider Vereine an. Die Zürcher Südkurve positionierte sich direkt neben ihrem Stamm-Sektor und sorgte ununterbrochen für Stimmung. Am Ende holten sich die Frauen des FCZ den Titel mit einem 4:1-Sieg über GC. Die Effizienz machte dabei den Unterschied aus. Das sah auch GC-Spielerin Luna Lempérière so, wie sie im Gespräch mit 20 Minuten sagt: «Sie haben die Chancen genutzt, die sie hatten. Es waren Kleinigkeiten und Zürich bestraft das.»

«Emotionen, die man kaum beschreiben kann»

Von der Stimmung im Stadion war die 21-Jährige aber dennoch begeistert. «Es war so ein tolles Gefühl. Hier rauszulaufen und so viele Menschen zu sehen.» Trotz der dauernd aktiven Südkurve war es für Lempérière ein fantastisches Erlebnis: «Die Südkurve hat zwar nicht für uns gesungen, aber es war trotzdem eine grandiose Stimmung.»

Die Gewinnerinnen des Cups kamen kaum mehr aus dem Strahlen heraus. Martina Moser sagte: «Es ist unbeschreiblich. Wir haben eine solche Stimmung nie erlebt. Ich hatte Hühnerhaut. Es sind Emotionen, die man kaum beschreiben kann.» Auch Doppeltorschützin Fabienne Humm sah es ähnlich: «Es war megageil. Ich weiss nicht mal mehr, was sagen. Vor der Kurve zu feiern, das ist das, was man sich erträumt hat.»

Mit dem Team gemeinsam vor der Kurve stand dann auch noch Heliane Canepa, die Frau von FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Ein besonderer Moment für Moser, wie sie sagt: «Es ist speziell, da es nicht alltäglich ist. Sie hat sich auch gefreut, mit uns in der Kurve zu stehen. Wir konnten Werbung für den Frauenfussball machen, das ist top für uns.»

Boom für den Frauenfussball

Für die FCZ-Frauen ging es im Anschluss zu einer «Partynacht, die nie endet», so Moser. Die FCZ-Frauen würden jetzt noch auf den Sieg der Männer am Sonntag in Basel hoffen: «Dann gehen wir auf den Helvetia-Platz», so die langjährige Nati-Spielerin Humm.

Dass der Frauenfussball einen Boom erlebt, ist unbestritten. Gleich mehrfach war das Camp Nou in Barcelona für Spiele in der Champions League ausverkauft. Aber auch in der Schweiz wurden in dieser Saison gleich drei Rekorde gebrochen. Noch nie waren so viele Fans bei einem Champions-League-Spiel, bei einem Nati-Spiel oder eben im Cupfinal dabei.