Spektakel bei Final-Premiere: FCZ Frauen sind nach Penalty-Drama gegen Servette Schweizer Meisterinnen

Der entscheidende Penalty: Marie Höbinger trifft und lässt den FCZ jubeln. Video: SRF

Darum gehts

An solche Bilder hat man wohl gedacht, als man bei den Frauen auf diese Saison hin den Playoff-Modus eingeführt hat: Spannung bis in die letzten Sekunden, Verlängerung, Penaltys. Der erste «Axa Women’s Super League Final» hatte alles, was das neutrale Fussballherz begehrt.

Dass die FCZ Frauen gegen den Servette FC Chênois Féminin 5:4 nach einem in sich selbst hochspannenden Penaltyschiessen gewinnen, zeigt aber auch: Eine ganze Saison wird so am Ende durch Nuancen entscheiden. Fakt ist jedoch: Zürich ist Meister, Vorjahressieger Servette entthront.

1 / 6 Grenzenloser Jubel: Die FCZ Frauen sind Schweizer Meisterinnen 2022. Urs Lindt/freshfocus Der Moment, als die Zürcherin Marie Höbinger den entscheidenden Penalty verwandelt. Urs Lindt/freshfocus Enges Duell: FCZ-Star Meriame Terchoun im Duell mit der Genferin Natalia Padilla-Bidas. Urs Lindt/freshfocus

Wendungen und Dernièren

Aber der Reihe nach: Vor gut 2600 Zuschauerinnen und Zuschauer im schmucken Lausanner Stade de la Tuilière geht Servette praktisch mit dem ersten Angrifft in Führung. Michèle Schnider schiebt ein zum 1:0 (18.) und wird später zur tragischen Figur: In der 61. Minute muss sie – nach zwei zugegeben unnötigen Verwarnungen – mit Gelb-Rot vom Platz, die angezählten «Servetiennes» waren plötzlich in Unterzahl.

Es ist der Anfang einer wilden Schlussphase: In der 82. Minuten rettet die nach dem Spiel zurücktretende Martina Moser ihren FCZ mittels Foulpenalty in die Verlängerung. Da war es wiederum die Servette-Kandadierin Alyssa Lagonia, die in ihrer Dernière die Genferinnen erneut in Führung schiesst. Doch auch diese Führung hält nicht: Fabienne Humm sorgt mit einem Kopftor kurz vor Ablauf der ersten Halbzeit der Verlängerung fürs Penaltyschiessen (105. +6.).

Penalty-Drama und Kollaps

Du siehst richtig: In der sechsten Minute der Nachspielzeit. Diese wurde nötig, da die Genferin Elodie Nakkach an der Seitenlinie kollabiert und zunächst intensiv betreut werden musste. Sie war aber kurz darauf wieder stabil und wurde so Zeugin eines packenden Penalty-Krimis, in dem Lagonia ihren letzten Karriere-Schuss verwandelte, die Zürcherin Moser ihren Absch(l)uss versaute – am Ende aber dennoch mit einem Titel in den Ruhestand geht.

Ein irrer Nachmittag in Lausanne, die Playoffs sind in der Schweiz angekommen und Zürich holt sich nach dem Cupsieg 2022 auch den Meistertitel.