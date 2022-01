FC Zürich geht mit neuem Hauptsponsor in die Rückrunde

Nachhaltiger Wintermeister : FCZ geht mit neuem Hauptsponsor und «Meister»-Verbot in die Rückrunde

Zwei Tage vor dem Auftakt der zweiten Saisonhälfte gegen Servette stellte der FC Zürich einen neuen Trikotsponsor vor. Im brandneuen «Home of FCZ» ist dieser der Einzige, der vom Meistertitel spricht.

Der FC Zürich hat am Donnerstag einen neuen Hauptsponsor vorgestellt.

«Mit uns wären wir wohl noch etwas schneller fertig geworden», witzelte Norbert Ketterer im Rahmen der allerersten Pressekonferenz im «Home of FCZ». Die Bauarbeiten fürs neue Trainingsgelände im Zürcher Heerenschürli samt Geschäftsstelle aus nachhaltigem Holz sind nämlich noch nicht ganz abgeschlossen. Ketterer wird von FCZ-Präsident Ancillo Canepa als Gründer und Vorsitzender des neuen Hauptsponsors Nokera vorgestellt. Die in Rüschlikon beheimatete Firma produziert klimaneutralen Wohnraum in ressourceneffizienter Holzbauweise.