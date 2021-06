Brutale Schlägerei beim Prime Tower - FCZ-Chaot muss mehr als fünf Jahre ins Gefängnis

Nach einer brutalen Schlägerei beim Prime Tower ist ein 26-jähriger FCZ-Chaot am Mittwoch verurteilt worden. Er stand vor dem Bezirksgericht Zürich, weil er 2018 einen bewusstlos am Boden liegenden GC-Anhänger gegen den Kopf getreten hatte. Laut dem Richter liegt aus der Einvernahme ein Geständnis vor, an der Verhandlung wollte sich der Beschuldigte nicht äussern. Nur im Schlusswort sagte er mehr: Es tue ihm «ehrlich leid, was geschehen ist».