Super League live: FCZ ist mit Derby-Sieg an GC dran

Die Hoppers gehen hier nicht völlig unverdient mit einer Führung in die Pause. Obwohl der FCZ mehr im Ballbesitz ist, hat GC die zwingenderen Torchancen und hätte durch Kawabe bereits nach rund 20 Sekunden in Führung gehen können. Der FCZ hatte bis kurz vor der Pause keinen nennenswerten Chancen. Dann setzte sich aber Tosin über links durch und scheiterte aus spitzem Winkel an Moreira im Kasten der Hoppers. Ansonsten enttäuscht der amtierende Meister auf weite Strecken gegen defensiv gut stehende Hoppers. Für einen Punktgewinn muss sich der FCZ in der zweiten Halbzeitig mächtig steigern.