FCZ-Legende Blerim Dzemaili beendet seine Karriere

Die Meldung kommt am Mittwochnachmittag vor Auffahrt. So beendet Blerim Dzemaili nach der laufenden Saison seine Karriere. Der 37-jährige FCZ- und Ex-Nati-Spieler beendet also nach 20 Jahren im Profifussball seine Karriere. Der derzeit verletzte Fussballer sagt: «Danke für alles, grazie!»

Blerim Dzemaili blickt auf seine Karriere zurück

Zunächst schnürte Dzemaili seine Fussballschuhe in der Premier League für die Bolton Wanderers, dann ging es weiter zum FC Torino, Parma, Napoli, Galatasaray Istanbul, Genua, Bologna, Montreal und Shenzhen in China. 2021 kehrte der Schweizer dann zum FC Zürich zurück. Für die Nati stand er 69 Mal auf dem Feld und bestritt vier grosse Turniere (WM 2006, 2014 und 2018 sowie 2016 die EM).

In einem emotionalen Video spricht er über seine Karriere. Er bedankt sich beim FCZ und sagt etwa: «Italien hat einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Die Titel mit Napoli werde ich nie vergessen, auch jene in der Türkei nicht. Für die Schweiz aufzulaufen, machte mich unglaublich stolz», so Dzemaili. Er sei dankbar, dass er für die Nati habe auflaufen dürfen. Dass er nochmals mit seinem Stammclub einen Titel gewonnen habe, mache ihn richtig stolz.