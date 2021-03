1:1 gegen Lausanne-Sport : FCZ-Marchesano zaubert im strömenden Regen

Der FC Zürich und Lausanne-Sport trennen sich am Samstagabend mit einem 1:1-Unentschieden im Letzigrund. Das Highlight des Spiels: Die Vorarbeit von Antonio Marchesano zum 1:0 für den FCZ.

Lausanne erkämpfte sich aber noch den verdienten Ausgleich zum 1:1. Drückte am Schluss auch noch auf den Siegestreffer.

Kramer schoss die Zürcher nach zwölf Minuten in Führung.

Bei Wind und strömenden Regen im Zürcher Letzigrund-Stadion lieferten sich der FC Zürich und Lausanne-Sport einen ausgeglichenen und spannenden Kampf, der mit einem verdienten 1:1 endete. Es ist das neunte Spiel in Folge, bei dem der FC Zürich ein Tor schiessen konnte – eine solche Serie gab es seit drei Jahren nicht mehr. Das Führungstor für die Zürcher schoss Stürmer Blaz Kramer bereits nach zwölf Minuten. Es ist sein fünfter Saisontreffer.

Der überragende Mann der ersten Halbzeit: Antonio Marchesano. Der 30-jährige FCZ-Mittelfeldspieler bereitete das 1:0 von Kramer mit einer Weltklasse-Aktion vor. Einen hohen Ball nimmt er perfekt mit dem Fuss an, dreht sich um die eigene Achse über den Ball, lässt gleich mehrere Lausanne-Spieler stehen und findet Kramer im Strafraum. 17 Minuten später erzielte der Spielmacher selber fast noch ein Traumtor.

Eine weitere starke Einzelleistung sorgte dann für den Ausgleich der Lausanner in der zweiten Halbzeit: Evann Guessand bekommt in der 66. Minute den Ball im Strafraum, mit einer Körperbewegung lässt er zwei FCZ-Spieler stehen, zieht ab und trifft zum Ausgleich. Der Rest des Spiels gestaltete sich dann ziemlich ausgeglichen. Lausanne bekam Zauberfuss Marchesano in den Griff und drückte gegen Ende des Spiels noch auf den Siegestreffer – jedoch ohne Erfolg. Es blieb beim Unentschieden.