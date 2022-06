Abgang zu Lecce: FCZ-Meisterheld Assan Ceesay wechselt ablösefrei in die Serie A

Ceesay unterschreibt einen Vertag bei Lecce. Der Club aus dem Süden von Italien wird in der kommenden Saison wieder in der Serie A spielen. Lecce feierte den Titel in der Serie B und damit auch den Aufstieg in die höchste Spielklasse von Italien. Die Konkurrenz von Ceesay bei Lecce wird allerdings nicht sehr klein sein. Stürmer Massimo Coda schoss seinen Verein mit 20 Toren und 10 Vorlagen zum Titel.