«Ich bin überglücklich wieder gesund zu sein und freue mich unglaublich, bald wieder auf dem Platz stehen zu dürfen und endlich wieder Fußball zu spielen», so der Mittelfeldspieler weiter.

Vasilije Janjicic hat den Krebs besiegt! Das gab der Mittelfeldspieler des FC Zürich am Freitag auf Instagram bekannt. «Das Jahr 2021 will ich mit einer sehr schönen Nachricht beginnen. Ich bin stolz, euch sagen zu können, dass ich nach 3-monatiger Chemotherapie und nach 2 Operationen meinen Krebs besiegt habe!», schrieb er in seinem Post. Er sprach seinen Teamkollegen, den Fans, der Schweizer Nationalmannschaft und seinem Ex-Verein HSV den Dank aus.