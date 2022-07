Super League : FCZ motzt über Startprogramm wegen der «Jodler-Gruppe» die Toten Hosen 

Ausgerechnet beim langjährigen Serien-Meister eröffnet der amtierende Titelträger die Saison. Der FCZ ist am Samstag zu Gast bei YB. Was für neutrale Fussballfans ein Highlight ist, bedeutet für den FCZ ein Ärgernis. Sportchef Marinko Jurendic meint: «Es ist sicherlich nicht ideal für uns. Den Meisterbonus hätte ich mir schon gewünscht, aber es ist kein Wunschkonzert.»

FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist ebenfalls frustriert. «Wir konnten ja nicht zu Hause spielen, da eine Jodler-Gruppe oder so dort ist.» Was er damit meint? Der Letzigrund ist mal wieder für ein Konzert verplant. Dieses Mal sind es die Toten Hosen. Sieben statt wie gewohnt fünf Konzerte werden in diesem Jahr im Zürcher Stadion durchgeführt – ein grosses Ärgernis für den Präsidenten, denn auch bei Europacup-Spielen wird sein Team wohl teilweise das Stadion wechseln müssen. Ein anderes Auswärtsspiel wäre für ihn aber auch in Ordnung gewesen. «Man hätte ja ein Derby planen können. Winterthur gegen den FCZ, da hätten alle ihre Freude gehabt», so Canepa.