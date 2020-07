Corona beim FC Zürich

FCZ-Präsident Ancillo Canepa mit Coronavirus infiziert

Nachdem Mirlind Kryeziu als erster Spieler beim Stadtclub positiv auf das Virus getestet worden war, teilt jetzt auch der Präsident den Befund seines Tests mit.

Nun also auch der Präsident des FC Zürich. Wie der Zürcher Club mitteilt, hat sich auch der Präsident Ancillo Canepa mit dem Coronavirus infiziert. «Wie ich öffentlich bereits mitgeteilt habe, war ich mit dem Mannschaftsbus unterwegs nach Neuenburg und zurück nach Zürich. Deshalb habe auch ich mich in Quarantäne begeben und einen Corona-Test machen lassen. Das Testergebnis wurde mir heute Nachmittag mitgeteilt. Das Ergebnis ist positiv ausgefallen, obwohl ich keine Symptome aufweise und ich mich gut fühle», heisst es in der Medienmitteilung.