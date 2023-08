Schweizer Cup: Was zeigt Red Star gegen den FC Zürich?

Nach der ersten Halbzeit liegt der FCZ ein Tor vorne. In der 24. Minute erzielt Santini nach einem Riesenpatzer von Red-Star-Torwart Kessler die FCZ-Führung. Während sich Red Star Zürich bemüht, in das Spiel zurück zu finden, reduziert der FCZ das Tempo ordentlich. Es ist eine verhaltene Partie des Favoriten, insbesondere in diesen letzten paar Minuten. Der FCZ machte keine Anstalten, vor der Pause einen weiteren Treffer erzielen zu wollen.