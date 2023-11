FCZ – Servette 0:1: Hacken-Pass, Tor – Genfer lancieren Partie mit Blitztor

Beide Teams befinden sich in absolut bestechender Form. Der FCZ ist zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte nach zwölf Partien noch ungeschlagen. Drei von vier Teams, welche einen solchen Saisonstart hinlegen konnten, wurden am Ende auch Meister. Aufgepasst aber vor Servette! Die Genfer konnten ihre letzten vier Ligaspiele allesamt gewinnen und würden mit einem weiteren Vollerfolg den eigenen Vereinsrekord einstellen.