Ob das Mittel dem Team am Samstag beim Match gegen den FC Basel zum überraschenden 4:1-Sieg verholfen hat, könne er nicht sagen. Im Spiel gegen Vaduz zumindest schien die Wirkung geringer zu sein. Der FCZ verlor 0:1. «Es ist sicher ein kleiner Baustein, um eine gute Leistung abzurufen und so zum Erfolg zu kommen», so Kolodziej.