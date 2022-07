Der FC Zürich trifft in der Champions-League-Quali auf Karabach

Goalie Yannick Brecher will mit seinem Jugendverein in die Champions League einziehen.

Mit der Qualifikation für die Champions League will sich der FCZ für die abgelaufene Meister-Saison belohnen. Der erste Gegner auf diesem Weg ist Karabach Agdam aus Aserbaidschan. Der Club setzte sich in der Quali gegen Lech Posen aus Polen mit dem Gesamtskore von 5:2 durch. Am 19. Juli müssen die Stadtzürcher auswärts antreten. Acht Tage später, am 27. Juli, folgt das Rückspiel im Letzigrund. Diese Reise, die die Zürcher antreten werden, ist lang. Die Spielstätte ist mehr als 3000 Kilometer entfernt.