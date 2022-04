Blerim Dzemaili bleibt dem FC Zürich für eine weitere Saison erhalten

So hat der 35-Jährige seinen Vertrag verlängert.

Diese Nachricht wird viele FCZ-Fans freuen. So teilt der Erste der Super League mit, dass Blerim Dzemaili seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023 verlängert hat. Zuletzt ist immer wieder darüber spekuliert worden, dass der 35-Jährige zurücktreten könnte.

Einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung absolvierte Dzemaili beim FCZ, ehe er im Jahr 2003 ins Profikader des Stadtclubs kam. Nach 135 Pflichtspielen, zwei Meistertiteln (2006 und 2007) sowie einem Cupsieg (2005) mit dem FCZ wechselte er mit 21 Jahren in die Premier League zu den Bolton Wanderers.

Dzemaili spielt auch in der kommenden Saison beim FC Zürich.

«Blerim ist mit seiner Persönlichkeit ein Eckpfeiler»

Danach spielte der WM- und EM-Teilnehmer in der italienischen Serie A, wo der zentrale Mittelfeldspieler beim FC Torino, Parma Calcio, bei Napoli und Genoa sowie dem FC Bologna unter Vertrag stand. Weitere Stationen des 69-fachen Schweizer Nationalspielers waren Galatasaray Istanbul, Montreal Impact und der Shenzhen FC. Seit seiner Rückkehr zum FCZ im Dezember 2020 absolvierte Dzemaili 32 Pflichtspiele, wobei er ein Tor und sechs Assists erzielte.

Marinko Jurendic, Sportchef beim FCZ, freut sich, dass Dzemaili bleibt: «Blerim ist mit seiner Persönlichkeit und Erfahrung und in seiner Rolle als Führungsspieler ein bedeutender Eckpfeiler unseres Teams. Wir freuen uns alle auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.»

Bereits im grossen Interview mit 20 Minuten sprach der 35-Jährige über eine mögliche Vertragsverlängerung. Er sagte: «Es kann auch sein, dass es mir weiterhin sehr gut gefällt und ich noch eine Saison spiele. Es wird dann alles spontan entschieden. Ich habe überhaupt keinen Stress.» Es scheint also so, als ob es ihm tatsächlich weiterhin sehr gut gefällt. Nicht verwunderlich: In dieser Saison stand er bei 20 Liga-Spielen auf dem Feld und das FCZ-Urgestein ist für den aktuellen Tabellenführer der Super League extrem wichtig.