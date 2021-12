Spitzenspiel in Basel : FCZ-Urgestein Terchoun will die Zürcher zum Titel schiessen

1 / 5 Meriame Terchoun steht aktuell doppelt im Fokus. Freshfocus Die 26-Jährige will den nächsten Meistertitel mit den FCZ Frauen. Claudio Thoma/freshfocus Dabei kämpft sie um jeden Ball. Trotz drei Kreuzbandrissen. Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts Die FC Basel Frauen spielen am Sonntagnachmittag gegen die FC Zürich Frauen.

Die ehemalige Basel-Spielerin Terchoun trifft auf ihr Ex-Kolleginnen.

Einige FCZ-Spielerinnen waren auch beim Nati-Erfolg gegen Italien dabei.

Mit 21 Punkten steht der FC Zürich an der Tabellenspitze der Women’s Super League. Seit die ehemalige Weltmeisterin Inka Grings an der Seitenlinie beim FC Zürich steht, weht ein anderer Wind im Herrenschürli.

Mit ihrer Art und Weise hat sie auch Spielerinnen wie Meriame Terchoun wieder in Höchstform gebracht. «Die Stimmung ist super, wir haben auch einen tollen Teamgeist. Inka hat ein Profi-Mindset mitgebracht, welches sie vor allem in die Trainings einbringt.

Terchoun erlitt im Jahr 2019 ihren dritten Kreuzbandriss: «Damals habe ich mir nicht viel überlegt, ob ich zurückkehre und wollte einfach wieder gesund werden.» Mit Inka Grings hat Terchoun die optimale Trainerin vorgefunden, um ihr Talent wieder auszupacken und eine Leaderin beim Stadtclub zu werden: «Ich kann gut mit der direkten und klaren Art von Inka umgehen und mag es sehr, wenn eine offene und direkte Kommunikation stattfindet. Zusätzlich konnte ich viel von Inka lernen, vor allem als ich mit ihr zusammen gespielt habe.»

«Ich habe ein Züri-Herz»

Ihre starken Leistungen in dieser Saison brachten der 26-Jährigen ein Nati-Aufgebot, welches ohne Einsatz blieb. «Es ist fast ein Wunder, dass ich überhaupt wieder dabei war und auch eine Belohnung für die harte Arbeit. Es war einfach schön, bei der Nati dabei zu sein.» An die EM 2022 denkt Terchoun jedoch noch nicht. «Ich mache mir momentan noch keine Gedanken und denke momentan vor allem an die Spiele mit den FCZ Frauen.»

Nun trifft die FCZ-Stürmerin am Sonntagnachmittag in Basel auf ihr ehemaliges Team. Denn die Zürcherin hat sich in der Saison 17/18 auch bei Basel versucht, kam aber nach nur einer Saison wieder zurück zum Stadtclub: «Der FCZ ist meine Heimat und ich habe ein Züri-Herz und will umbedingt gegen Basel gewinnen.»

Derby-Sieg vor dem Basel-Spiel

Mit dem Stadtclub, welcher übrigens neben Terchoun vier weitere Spielerinnen im Nati-Aufgebot hatte (Livia Peng, Seraina Piubel, Julia Stierli, Rahel Kiwic), sollen die nächsten drei Punkte nach Zürich geholt werden: «Auch das Team in Basel hat sich weiterentwickelt und wurde professioneller. Wir müssen daher versuchen, unsere Stärken und Qualitäten auszuspielen». Die Baslerinnen ihrerseits haben eine durchwachsene Saison momentan. Gegen die Servette Frauen verlor der FC Basel gleich mit 0:3. Eine Woche zuvor gewannen die Baslerinnen gegen GC im Letzigrund und auch gegen Aarau konnte der FCB drei Punkte zuhause einfahren. Wenn diese Berg- und Talfahrt anhält, wäre ein Sieg gegen die FC Zürich Frauen gar nicht so unwahrscheinlich.

Etwas dagegen hat das FCZ-Urgestein Meriame Terchoun, die beim letzten Spiel vor der Nati-Pause das Derby mitentscheiden konnte: «Der Sieg gegen GC war wichtig, dennoch wollen wir sicherlich auch gegen Basel gewinnen und Wintermeister werden. Aber klar haben wir auch die Ambitionen, den Meistertitel zu holen.» Das Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich findet am Sonntagnachmittag um 14 Uhr statt.