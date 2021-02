Sprung auf Platz zwei verpasst : FCZ verliert in Genf – Stefanovic trifft per Fallrückzieher

Trotz 1:0-Führung muss der FC Zürich gegen Servette als Verlierer vom Platz. Bei der 1:3-Pleite fallen gleich zwei Traumtore.

Frühes Traumtor für den FCZ

Gleich zweimal bekommen die TV-Zuschauer ein Traumtor aus dem Stade de Genève serviert. Rechtsverteidiger Rohner lässt nach 13 Minuten einen verfrühten Sonntagsschuss raus, Servette-Goalie Frick muss machtlos zusehen, wie es hinter ihm einschlägt – 1:0 für den FCZ. So schön der Treffer, so unbeeindruckt reagiert Servette. Kyei verlängert eine Ecke auf Stevanovic, der zum Ausgleich einnickt.

In einem munteren Kick sind die Genfer auch nach der Pause die bessere Mannschaft und lassen direkt nach Wiederanpfiff zwei Riesen-Chancen ungenutzt: Kyei scheitert am Pfosten, Schalk an sich selber. Nach einer Stunde folgt dann das nächste Traumtor. Stevanovic macht den Giroud und bringt Servette per Fallrückzieher in Führung.