Servette – FCZ – Marchesano vergibt die beste FCZ-Chance auf das 1:0

5' In der Startphase sind es die Hausherren aus Genf, die das Spieldiktat an sich reissen. Sie sind mehrheitlich in Ballbesitz und spielen mutig. Seit der guten Chance nach 90 Sekunden kommen sie allerdings nicht mehr so gut nach vorne. Der FCZ hat sich defensiv gefangen, ist aber offensiv noch nicht in Erscheinung getreten.