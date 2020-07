(K)ein normaler Klassiker

FCZ-Youngster hat für den FCB die Ferien verschoben

Das Resultat war bitter für die FCZ-Grünschnäbel, aber für eine «schöne Plattform» verzichteten sie sogar auf Ferien.

Mit dem einfachen Blick auf den Totomat war die Partie am Dienstagabend nichts anderes als ein ganz normales Meisterschaftsspiel zwischen dem FCB und dem FCZ. Aber es war eben kein normaler Klassiker, den es im Schweizer Fussball schon so oft gegeben hat. Auch wenn man die Vorgeschichte mit den zehn Corona-Fällen beim FCZ und den 17 Spielern in Quarantäne nicht verfolgt hat, musste man doch nur den Parkplatz beim Stadion in Basel anschauen, um das zu erkennen.