Schweizer Cup: Red Star gegen FCZ, Breitenrain gegen YB

Marco Hurter trat mit dem FC Breitenrain bereits in der Vorbereitung am Burkhalter Cup gegen YB an.

Auf diese Stars freuen sich die Amateure

Breitenrain-Captain Marco Hurter kickte einst jahrelang im YB-Nachwuchs und erlebte 2018 den legendären Meistermatch gegen Luzern als Fan mit «Freudentränen» im Stadion. Nun darf der Verteidiger mit dem Promotion-League-Club an selber Stätte gegen die Spieler ran, denen er ansonsten zujubelt, und könnte dabei im direkten Duell auf YB-Flitzer Meschack Elia treffen. «Gegen diese Rakete wird es wohl schwierig. Da muss ich vielleicht mal ein Foul rausholen und clever spielen», witzelt Hurter. Auch die Präsenz von Shootingstar Fabian Rieder habe ihn beim letzten Duell in einem Vorbereitungsturnier sehr beeindruckt. Bei Red Star (2. Liga interregio) freut sich derweil Abwehrspieler und FCZ-Fan Dario Dreier besonders auf das Rencontre mit Antonio Marchesano: «Seine Technik mal hautnah mitzuerleben, ist sicher speziell.»

Träume von Freinacht und Fussballmärchen

«Das gibt definitiv eine Freinacht», antwortet Dreier auf die Frage, wie man bei Red Star eine allfällige Sensation gegen den Tabellenführer der Super League feiern würde. Im Fall der Fälle würde man ihn und seine Teamkollegen noch «die ganze Nacht in Zürich unterwegs» sehen. YB wusste zu Saisonbeginn noch nicht restlos zu überzeugen und steht vor wichtigen Spielen in den Champions-League-Playoffs. Dennoch hält Hurter den Ball flach und meint: «Sie sind der grosse Favorit, aber wir werden alles geben, um ein Märchen schreiben zu können.» Zufrieden sei der Spieler von «Breitsch», wenn man das Resultat gegen den Double-Sieger möglichst lange eng halten könne und es ein «grosses Berner Fussballfest» gebe.

Logistische Herausforderungen

Red-Star-Präsident Yves Cornioley erklärt 20 Minuten, man hätte den Match wegen der Sicherheit und den gestiegenen Anforderungen nicht mehr bei sich durchführen können und spiele deswegen im Letzigrund. «2018 brauchten wir 150 freiwillige Helfer. Das wäre jetzt in der Ferienzeit unmöglich zu organisieren.» Die Organisation bleibt trotzdem auch heuer in den Händen des Amateurclubs, weswegen Cornioley und sein Team zuletzt die ein oder andere Stunde Freizeit opferten, um zum Gelingen eines Cup-Festes beizutragen. Finanziell bleibt das Ganze ein Balanceakt. «Wenn am Schluss dennoch ein schöner Batzen rausschaut, wäre das umso besser», so Cornioley.