Credit Suisse: Hans-Peter Portmann (FDP) verliert Geld

Die Tage vor dem Untergang der Credit Suisse waren hektisch – auch im Bundeshaus, wo die Frühlingssession stattfand. Mehrere prominente Politiker liebäugelten damit, Aktien der Grossbank zu kaufen. Denn der Kurs war bereits so stark gefallen, dass viele an eine rasche Erholung glaubten.

FDP-Nationalrat: «Bin mit meiner Einschätzung falsch gelegen»

CS-Aktie sinkt am Freitag noch tiefer

Am Freitag gab es jedenfalls keine guten Nachrichten für den FDP-Mann und alle anderen Aktionäre. Bereits am Morgen brach der Kurs weiter ein. Statt 80 Rappen wie am Vortag war ein Wertpapier am Nachmittag nur noch 74 Rappen wert.