Ständeratswahlen: Susanne Vincenz-Stauffacher tritt nicht mehr zum zweiten Wahlgang an

Mit ihrem Rückzug will sie verhindern, dass sich die bürgerlichen Stimmen aufteilen.

Am Sonntag fand in St. Gallen der erste Wahlgang für den freien Sitz im Ständerat statt. SVP-Kandidatin Esther Friedli holte 43,3 Prozent aller Stimmen. Susanne Vincenz-Stauffacher von der FDP holte als Zweitplatzierte 21,2 Prozent der Stimmen. Auf Platz drei und vier folgen Barbara Gysi von der SP mit 17,5 Prozent der Stimmen, dicht gefolgt von Franziska Ryser (Grüne) mit 17,2 Prozent.

Grüne-Kandidatin Franziska Ryser wird nicht nochmals zur Wahl antreten. Nun hat sich auch FDP-Frau Susanne Vincenz-Stauffacher entschieden, nicht zum zweiten Wahlgang anzutreten, wie sie am Mittwoch mitteilte. «Die St. Galler Stimmbevölkerung hat sich am letzten Sonntag beim ersten Wahlgang der Ersatzwahl für den Ständerat klar geäussert. Bei nüchterner Betrachtung wäre eine Stichwahl zwischen den beiden bürgerlichen Kandidatinnen die konsequente Folge für den zweiten Wahlgang gewesen», steht in der Mitteilung.