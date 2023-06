FDP-Nationalrätin Schneeberger schmeisst Bank-Lobbyistin raus

Auch Roger Nordmann äussert sich hier während der Debatte am 11. April 2023 zur CS-Übernahme durch die UBS. Er tritt als SP-Fraktionschef zurück und bewirbt sich für das PUK-Präsidium.

Die Baselbieter FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger wird voraussichtlich Mitglied der PUK zur CS-Aufarbeitung. Um Zweifel an ihrer Unabhängigkeit auszuräumen, kappt sie die Verbindung zur Bankiervereinigung – und fordert den Bundeshaus-Badge zurück, den sie einer Vertreterin gewährt. Im Bild: Monsterdebatte zur CS-Übernahme im April im Bundeshaus.

Zwei davon nehmen Opfer in Kauf.

Die Parteien bringen sich in Stellung, sechs PUK-Mitglieder sind schon nominiert.

Nationalrat Roger Nordmann. Er bewirbt sich nicht nur für die PUK, sondern will diese auch präsidieren, wie er am Dienstag an einem Point de presse mitteilte. Deshalb gebe er das Fraktionspräsidium ab. Um Zeit zu haben und unabhängig genug zu sein. Überhaupt betonte Nordmann seine Unabhängigkeit vom Zürcher Bankenplatz.