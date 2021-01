«Vergleich verharmlost Faschismus»

Wasserfallen bedankte sich in der Folge für die lebhafte Diskussion. Er verwies auf Bilder, die Ausschreitungen in Bern zeigten. Extremismus sei leider auch in der Schweiz auf dem Vormarsch und dürfe nicht salonfähig werden.

Köppel: «Trump griff zum Flammenwerfer»

Köppel übt allerdings harte Kritik an US-Präsident Donald Trump, der ein doppeltes Debakel erlebt habe. Bei allem Verständnis, dass ein Präsident alle Rechtsmittel ausschöpfe, um Unregelmässigkeiten bei den Wahlen aufzuklären, sei ein Urteil des Rechtsstaates zu akzeptieren. Trump könne das Moment der Niederlage aber nicht in seiner Persönlichkeitsstruktur integrieren. «Er ist ist ein Gefangener eines Egos, das unfähig ist, die Möglichkeit einer Niederlage auch nur als Eventualität in Betracht zu ziehen», sagte er auf Weltwoche.ch. Damit habe er zur Wahlniederlage in Georgia beigetragen.