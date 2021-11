Viele Grossbaustellen – FDP-Politiker warnt vor Verkehrschaos und stinkendem Loch

In den nächsten zwei Jahrzehnten sind in Luzern mehrere grosse Bauprojekte geplant.

«Mir ist es wichtig, dass Luzern in den nächsten 15 Jahren nicht als Loch wahrgenommen wird», sagt Grossstadtrat Mike Hauser (FDP). Dies meint der freisinnige Politiker nicht nur auf die Attraktivität der Stadt bezogen, sondern auch wortwörtlich. Denn für die Umsetzung des Durchgangsbahnhofs Luzern sei auch eine teilweise Trockenlegung des Seebeckens vorgesehen. «Ein schwarzes Loch, das im schlimmsten Fall auch noch stinkt, ist einfach nicht attraktiv», so Hauser weiter.

Neben dem «Jahrhundertprojekt» Durchgangsbahnhof stehen im städtischen Gebiet auch noch weitere Grossbaustellen an. Die Bahnhofstrasse soll samt unterirdischer Velostation komplett neu gestaltet werden und das 180-jährige Stadttheater einem Neubau weichen. Zudem muss für die Nutzung von Fernwärme ein Grossteil des unterirdischen Leitungsnetzes erneuert werden. Hauser: «Die EWL wird dafür wohl fast jede Strasse in der Stadt aufreissen müssen.»

Motion fordert einen Masterplan

All diese Baustellen könnten einen massiven Einfluss auf das Leben in Luzern haben und die Stadt ins Chaos stürzen, befürchtet Hauser. «Wir vermissen einen Masterplan über die Koordination der verschiedenen Projekte», schreibt Hauser in einer dringlichen Motion an den Stadtrat, die auch von der Mitte, GLP und SVP unterstützt wird. Die Motionäre verlangen vom Stadtrat eine Übersicht, wie die anstehenden Grossprojekte koordiniert werden sollen. Hauser: «Vieles ist noch ungewiss.»