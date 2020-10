Verbot von Grossveranstaltungen : FDP, SVP und Junge SVP kritisieren die neuen Corona-Massnahmen

Das Verbot von Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen kommt bei drei Berner Parteien nicht gut an. Die FDP, SVP und Junge SVP kritisieren die neuen Massnahme in zwei Mitteilungen vom Montag.

1 / 6 Noch am 1. Oktober spielte der SC Bern zu Hause vor 6750 Fans. Damit ist ab dem 19. Oktober vorerst Schluss. Urs Lindt (freshfocus) Die SCL Tigers sehen vor allem in finanzieller Hinsicht schwierige Zeiten auf den Verein zukommen. Claudio de Capitani (freshfocus) Für den Direktor der Eishockeyliga, Denis Vaucher, kam der Entscheid der Berner Kantonsregierung «aus heiterem Himmel». Claudio de Capitani (freshfocus)

Darum gehts Die SVP und JSVP haben am Montag eine kritische Mitteilung veröffentlicht, in der es heisst, dass man «jetzt nicht über das Ziel hinausschiessen und alles abwürgen» sollte.

Auch die FDP hält die Regelungen des Kantons Bern für ein «Gstürm». Es sei zudem unfair, die Sportclubs derart vor den Kopf zu stossen.

Man müsse die Gesellschaft jetzt verlangsamen und Ansteckungen in «Fan- und Freundeskreisen» verhindern, findet jedoch der Mediensprecher der bernischen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion.

«Nicht alles abwürgen»

Die SVP und die JSVP schreiben in einem gemeinsamen Communiqué, es gelte, «jetzt nicht in Panik über das Ziel hinaus zu schiessen und alles abzuwürgen». Der Kanton Bern vermute lediglich, dass es vor und nach Grossveranstaltungen zu Ansteckungen mit dem Coronavirus gekommen sei. Der Kanton Bern müsse aber «gezielt und faktenbasiert vorgehen», wie in den vergangenen Wochen. Sonst drohe Berner Sportklubs der Konkurs. Allenfalls brauche es Ergänzungen in den Schutzkonzepten der Vereine.

Die SVP und JSVP kündigen an, dass der SVP-Grossrat Mathias Müller im bernischen Grossen Rat einen dringlichen Vorstoss einreichen wird. Dieser Vorstoss wird laut der Mitteilung zum Ziel haben, den Sportklubs zu Ausnahmebewilligungen zu verhelfen oder das Verbot bis Ende Oktober zu begrenzen.

«Erneuter Flickenteppich»

Die FDP des Kantons Bern findet, dass die bernische Gesundheitsdirektion für das sorgt, was Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hätte beenden wollte – nämlich für ein «Gstürm». Der Bundesrat habe Grossveranstaltungen wie etwa Fussball- und Eishockeyspiele ausdrücklich nicht verboten, doch tue das nun der Kanton Bern.

Damit provoziere er einen neuen Flickenteppich und stosse die Sportklubs vor den Kopf, welche in den vergangenen Monaten aufwändige Schutzkonzepte erlassen hätten. Bis heute seien keine kausalen Ansteckungsherde aus den Stadion bekannt geworden. Zudem erwecke der Kanton Bern mit dem Verbot den Eindruck, dass Schutzkonzepte mit Maskenpflicht und Abstandsregeln an Grossanlässen nicht wirksam seien.

«Gefahr in Fan- und Freundeskreisen»

Es gelte, gegen Ansteckungen von Personen vor Grossveranstaltungen, nach ihnen und auf dem Weg zu ihnen vorzugehen. Das sagte der Mediensprecher der bernischen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI), Gundekar Giebel, am Montag im Radiosender SRF 4. Schon am Sonntag hatte Gabriel gesagt, die Gefahr gehe von Treffen in «Freundes- und Fankreisen vor und nach der Spiele» aus. Dort gebe es eine «extreme Gefahr» von Ansteckungen.

Wenn man die Ansteckungsketten in in den Griff bekommen wolle, müsse man die Gesellschaft «jetzt etwas verlangsamen», so Giebel. Er verwies darauf, dass sich die Zahl der Corona-Ansteckungen im Kanton Bern in den letzten Wochen verdoppelt und verdreifacht hat.

Klubs können Entscheid anfechten Rein formell ist das Verbot von Grossveranstaltungen noch nicht beschlossen und liegt ein Entscheid vor, kann er von den Sportklubs angefochten werden. Weder die Berner Regierung noch die kantonale Gesundheitsdirektion beschliessen ein solches Verbot, sondern das tun die Regierungsstatthalterinnen und -statthalter im Kanton Bern. Genauer gesagt: Sie widerrufen die den Sportklubs erteilten Bewilligungen für die Durchführung von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Das sagte am Montag Christian Kräuchi, Leiter von Kommunikation Kanton Bern und Informationsbeauftragter der Berner Kantonsregierung auf Anfrage der Nchrichtenagentur SDA . Die kantonale Gesundheitsdirektion habe rechtlich betrachtet am Sonntag nicht Grossveranstaltungen verboten, sondern eine Einschätzung der epidemiologischen Lage vorgenommen. Gestützt auf diese neue Lagebeurteilung der kantonalen Gesundheitsdirektion müssten nun die zuständigen Regierungstatthalterinnen und -statthalter die den Sportklubs erteilten Bewilligungen zur Durchführung von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen formell widerrufen. «Die Widerrufsverfügung des/der Regierungsstatthalters/Regierungsstatthalterin ist eine beschwerdefähige Verfügung», sagt Kräuchi. «Somit kann gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Verwaltungsgericht geführt werden.»