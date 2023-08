FDP will Asyl-Taskforce – und verteidigt Personenfreizügigkeit

Neben Damien Cottier und Thierry Burkart waren auch Nationalrätin Jacqueline de Quattro und Ständerat Damian Müller an der Medienkonferenz.

Parteipräsident Thierry Burkart (rechts) und Fraktionschef Damien Cottier informierten am Freitagvormittag vor den Medien über ihre Forderungen in der Migrationspolitik.

Am Freitag machten auch die Freisinnigen Forderungen publik. So wollen sie eine Asyl-Taskforce, und sie verteidigen die Personenfreizügigkeit.

Die FDP will, dass der Bund eine Asyl-Taskforce einsetzt. Das sagte Parteipräsident Thierry Burkart am Freitagvormittag in Bern vor den Medien, begleitet wurde er von Fraktionschef Damien Cottier, Ständerat Damian Müller und Nationalrätin Jacqueline de Quattro.