Luzern - FDP will Kosten für Vorstösse mit Preisschild aufzeigen lassen

«Vorstösse sind wichtig und wohl das effizienteste Mittel gewählter Parlamentarierinnen und Parlamentarier, um auf ihre Themen aufmerksam zu machen», sagt Marc Lustenberger. Dadurch erhalten Parteien und Politikerinnen und Politiker auch Präsenz in den Medien. «Vorstösse werden aber häufig als Instrument für Partikularinteressen, Wahlkampf oder parteipolitische Manöver eingesetzt», sagt er. Das sei «Teil des politischen ‹Spiels›» und verbieten könne und wolle man das nicht. «Aber wir möchten dafür sensibilisieren», so Lustenberger.

Kanton Aargau weist Kosten seit 2001 aus

So könnte man auf gewisse Vorstösse verzichten, da diese teilweise durch eine telefonische Erkundigung bei der Verwaltung beantwortet werden können, so Lustenberger. Ratsmitglieder können Fragen auch in Kommissionen stellen. «Dies ist einfacher und schneller. Das Anliegen kann so von der Verwaltung direkt aufgenommen werden. Die Beantwortung eines Vorstosses dauert hingegen bis zu einem Jahr.»