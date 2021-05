Terrassen länger offen? - FDP will Schlummertrunk bis nach Mitternacht erlauben

Die FDP will, dass Restaurantterrassen in Luzern abends länger öffnen dürfen.

Definierte Zonen für längere Öffnungszeiten

Wieso die Restaurants länger öffnen können sollen, liege auf der Hand: Die warmen Abende ziehen Gäste an. Und: «Wegen der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hat der gastronomische Genuss unter freiem Himmel stark an Bedeutung gewonnen», schreiben die beiden Grossstadträte Fabian Reinhard und Marco Baumann. Dafür soll mit einem Pilotprojekt untersucht werden, ob sich längere Öffnungszeiten in Luzern bewähren. Es solle jedoch nicht aus dem Ruder laufen und eine Fixzeit für die Schliessung der Restaurants definiert werden. Weiter sollen Zonen definiert werden, in welchen die Restaurantterrassen länger offen haben dürfen.