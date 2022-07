Kampf gegen Inflation : US-Notenbank Fed erhöht den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte

Der Ausschuss ist bestrebt, auf längere Sicht ein Maximum an Beschäftigung und eine Inflationsrate von zwei Prozent zu erreichen.

Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate hat die US-Notenbank den Leitzins zum vierten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie erhöht. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wurde am Mittwoch um 20 Uhr bekannt gegeben. Die erneute Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent war zu erwarten. Erst im Juni hatte die Fed den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Es war der grösste Zinsschritt seit 1994, also seit fast 30 Jahren. Für gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.