Zürich HB : Federal muss Schweizer Wappen aus Logo entfernen

Victorinox und Schweizer Alpen-Club, aber nicht die Brasserie Federal. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass das Schweizerwappen im Logo des Lokals verschwinden muss.

In einem Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht ging es um das Logo des Lokals.

Das Wappenschutzgesetz unterscheidet zwischen der Verwendung des Wappens, also dem Schweizerkreuz auf einem Dreiecksschild, und dem Schweizerkreuz als solchem. Das Wappen darf nur von offiziellen Stellen des Bundes verwendet werden. So hat es der Gesetzgeber bei der Revision des Wappenschutzgesetzes entschieden, das seit 2017 in Kraft ist.