Kylie Jenner verdient am meisten

Federer auf Platz 3 der bestbezahlten Promis

TV-Sternchen und Jungunternehmerin Kylie Jenner (22) ist von «Forbes» zum bestbezahlten Promi des Jahres erklärt worden. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Aufstellung des US-Wirtschaftsmagazins hat Jenner in den vergangenen zwölf Monaten mit 590 Millionen Dollar mehr verdient als jeder andere Prominente weltweit. Ein Grossteil ihrer Einnahmen stamme aus dem lukrativen Verkauf ihre Kosmetik-Marke an den Konzern Coty.