Ladenöffnung trotz Krieg – Federer-Ausrüster Uniqlo macht bei Russland-Boykott nicht mit

1 / 5 Uniqlo will seine gut 50 Shops in Russland trotz Invasion in der Ukraine geöffnet lassen. imago images/Levine-Roberts «Kleidung ist eine Lebensnotwendigkeit. Die Menschen in Russland haben das gleiche Recht zu leben wie wir», sagte Tadashi Yanai, Vorstandsvorsitzender von Fast Retailing. AFP Damit ist der japanische Kleiderkonzern eines der wenigen Unternehmen, das noch in Russland weiter geschäftet. AFP

Darum gehts Während immer mehr Firmen sich von Russland zurückziehen, hält Federer-Ausrüster Uniqlo daran fest.

Der Konzernchef erklärt dies damit, dass Kleider eine Lebensnotwendigkeit seien.

Uniqlo verweist zudem an Hilfen für ukrainische Flüchtlinge.

H&M, Nike, Zara, Apple – immer mehr Firmen boykottieren den russischen Markt wegen des Krieges in der Ukraine. Nicht so der Sponsor des Schweizer Tennis-Maestros Roger Federer. Der japanische Kleiderhersteller Uniqlo will seine Geschäfte in Russland offen halten.

Der Chef der Muttergesellschaft von Uniqlo verteidigte in dieser Woche die Entscheidung. Das Unternehmen werde weiterhin Geschäfte in Russland betreiben, da sie eine grundlegende Dienstleistung für die Menschen seien, sagte Tadashi Yanai, Vorstandsvorsitzender von Fast Retailing.

«Kleidung ist eine Lebensnotwendigkeit. Die Menschen in Russland haben das gleiche Recht zu leben wie wir», zitiert die japanische Zeitung «Nikkei» den Konzernboss. Uniqlo betreibt rund 50 Shops in Russland.

Uniqlo verweist auf Flüchtlingshilfe

Der Konzern habe aber auch Schritte unternommen, um die von der russischen Invasion betroffenen Ukrainer und Ukrainerinnen zu unterstützen. So habe das Unternehmen Kleider an ukrainische Flüchtlinge und zehn Millionen Dollar an das UN-Flüchtlingshilfswerk gespendet.

Neben Uniqlo hält auch der Schweizer Schoggi-Produzent Lindt & Sprüngli am Russland-Geschäft fest. Die acht eigenen Shops in Russland bleiben geöffnet, sagte CEO Dieter Weisskopf am Dienstag an einer Medienkonferenz. Lindt & Sprüngli leiste aber «selbstverständlich allen Sanktionen Folge, die beschlossen wurden», so Weisskopf.