Seit drei Jahren ist der Schweizer Tennisstar in Uniqlo-Kleidern zu sehen. Hierzulande hielt sich die japanische Marke aber noch zurück. Das soll sich mit dem ersten Flaggschiff in der Schweiz ändern.

Schweizer Markteintritt angekündigt : Federer-Ausrüster Uniqlo will einen Shop in der Schweiz eröffnen

1 / 3 Die japanische Kleidermarke Uniqlo kommt in die Schweiz. AFP Eine Vertreterin der Marke kündigte an, dass es einen Schweizer Shop von Uniqlo geben soll. AFP Roger Federer unterstützt die Firma als Markenbotschafter beim weltweiten Ausbau. Getty Images for Uniqlo

Darum gehts Uniqlo ist auf weltweitem Wachstumskurs.

In der Schweiz hielt sich die japanische Bekleidungsmarke bisher aber noch zurück.

Nun kündigte Uniqlo einen ersten Shop in der Schweiz an.

Roger Federer steigt seit drei Jahren bei Turnieren in die Tenüs von Uniqlo. 300 Millionen Dollar bekommt er als Markenbotschafter, damit er die japanische Kleidermarke beim weltweiten Wachstumskurs unterstütz. 64 Uniqlo-Läden gibt es mittlerweile in Westeuropa, in der Schweiz aber noch keinen. Selbst online bestellen ist für Schweizerinnen und Schweizer ohne EU-Lieferadresse nicht möglich.

Das soll sich nun ändern. Eine Vertreterin des trendigen Labels sagte am Donnerstag am Shopping Center Forum in Zürich, dass als nächstes die Schweiz und Polen beim Markteintritt von Uniqlo an der Reihe sein werden, wie die «NZZ» berichtet.

Details zum genauen Termin und zum Standort gibt es noch nicht. Zuletzt eröffnete Uniqlo aber Shops an Top-Lagen in den Städten Hamburg und Mailand, die auch architektonisch viel zu bieten haben. Im künftigen Shop in Paris geht Uniqlo eine Kooperation mit dem Louvre ein. Der Schweizer Flaggschiff-Laden von Uniqlo in der Heimat seines Markenbotschafters dürfte entsprechend ähnlich aussehen.

Nummer 2 hinter Zara Der 72-jährige Uniqlo-Gründer Tadashi Yanai sagte vor einiger Zeit, dass die Firma der weltgrösste Bekleidungskonzern werden soll. H&M aus Schweden hat die japanische Marke bereits überholt und liegt hinter der spanischen Inditex Group mit ihren Marken wie Zara und Massimo Dutti an zweiter Stelle.