Aktualisiert vor 46min

Maestro on Tour

Federer beim Werbedreh im Tessin gesichtet

Nachdem der Tennisstar anfangs Woche einen selbst kreierten Sneaker vorstellte, weilt Federer nun im Süden der Schweiz.

von Nils Hänggi

Darum gehts Federer arbeitet und arbeitet: Anfangs Woche stellte er seine Sneaker-Serie vor.

Nun ist er bereits wieder auf Achse.

In Lugano ist er gesichtet worden, wie er durch die Stadt läuft.

Grund für den Besuch ist ein Werbedreh.

Ja, was macht er denn jetzt im Tessin? War er nicht erst noch in Zürich und stellte seine Sneaker-Serie mit dem Zürcher Schuhhersteller On vor? Das oder ähnliche Dinge fragten sich wohl mehrere Leser, die am Mittwoch gemütlich durch das sonnige Lugano spazierten und ihn sahen: Roger Federer.

Doch so ist er. Der Maestro. Der 38-Jährige reist viel umher, hat, auch wenn er nicht auf dem Tenniscourt steht, immer was zu arbeiten. So auch in Lugano. In der Stadt im Tessin steht er für einen Werbedreh des deutschen Autoriesen Mercedes vor der Kamera.

Neuer Schuh Lifestyle statt Leistungssport Am Montag hat Roger Federer in Zürich den The Roger Centre Court vorgestellt. Der weisse Sneaker ist ein Lifestyle-Schuh mit goldenem «The Roger»-Schriftzug und On-Logo sowie einigen schwarzen Nähten. Der Schuh ist allerdings nicht fürs Tennisspielen oder zum Laufen geeignet. Beim Launch deutete Federer jedoch an, dass künftig weitere Modelle erscheinen könnten – womöglich auch solche, die auf sportliche Leistung ausgelegt sind. (rkn)

Italienisch zum Mittagessen

Was im fertigen Werbedreh zu sehen sein wird, ist noch nicht ganz klar. Sicher ist: Es kommt eine Bäckerei vor, in der sich Federer ein Baguette kauft. Das ist in mehreren Leservideos zu sehen. Und auch, wo sich der Maestro und die Filmcrew am Mittag verköstigten, entdeckten die Leser. So sahen sie den Tennisstar samt Crew in ein italienisches Restaurant hineingehen.