Laver Cup : Federer, Djokovic und Nadal spielen jetzt gemeinsam statt gegeneinander

Der Laver Cup strotzt in diesem Jahr nur so von Tennis-Prominenz. Wie die Organisatoren am Freitagmorgen bekannt geben, werde auch Novak Djokovic in diesem Jahr für Team Europa spielen. Das bedeutet, dass die grossen vier der vergangenen Jahre wieder gemeinsam auf dem Platz stehen werden. Neben Djokovic sind das Andy Murray, Rafael Nadal und der Schweizer Superstar Roger Federer.