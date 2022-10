Erster ATP-Sieg: So erlebte Marc-Andrea Hüsler seinen Triumph

Einen Tag nach dem bislang grössten Erfolg seiner Karriere beim ATP-Turnier in Sofia spricht Marc-Andrea Hüsler über seinen Aufstieg zum besten Tennis-Spieler der Schweiz und Glückwünsche von Federer und Co.

Marc-Andrea Hüsler triumphiert in Sofia. SRF

Darum gehts Marc-Andrea Hüsler gewinnt das ATP-Turnier in Sofia.

Im Gespräch mit 20 Minuten spricht der Schweizer über seinen grossen Erfolg.

Selbst Roger Federer soll den Final von Hüsler am TV verfolgt haben.

Nicht etwa getreu seinem Spitznamen «BigMac» mit einem Hamburger, sondern mit «einer feinen Portion Sushi» feierte Marc-Andrea Hüsler am Sonntagabend zusammen mit seiner Freundin Natalie Bönheim seinen ersten Titel auf der ATP-Tour in Sofia. Der 26-jährige Zürcher ist im Schweizer Tennis der Mann der Stunde und spricht am Montagmorgen gegenüber 20 Minuten über seinen bislang grössten Erfolg seiner Karriere.

«Ich bin sehr glücklich. Der erste Sieg auf ATP-Stufe ist immer speziell und etwas, dass ich nie vergessen werde», so Hüsler einen Tag nach dem Final-Sieg gegen den favorisierten dänischen Shootingstar Holger Rune (ATP 31). Neben dem Nachtessen beim Asiaten fielen die Feierlichkeiten für den 1,96-Hünen eher spärlich aus. Es gab schliesslich einiges zu organisieren und Glückwünsche entgegen zu nehmen. Auch der Maestro himself liess es sich nicht nehmen, seinem früheren Trainingspartner zumindest indirekt zu gratulieren.

Federer schaute Final mit Familie

«Ich habe gehört, dass Federer den Match mit seinen Kindern verfolgt hat und vor dem TV mitfieberte», verrät Hüsler und betont, dass er nach dem Triumph in Sofia plötzlich von überall her Nachrichten bekommen habe. «Teilweise sogar von Leuten, die ich gar nicht kenne», so die neue Weltnummer 64.

Grosse Tränen beim Federer-Abschied. SRF

Weil der Zürcher während des letzten Spiels von Federer beim Laver Cup selber auf dem Platz stand, verfolgte er dessen tränenreiche Abschiedsshow erst im Nachgang. Selber eine Träne habe er dabei nicht verdrückt, da er nicht so der Typ sei, der sehr emotional werde, meint der Linkshänder. Ansonsten habe er in den letzten Jahren sehr viel abschauen können vom 20-fachen-Grand-Slam-Champion. «In gemeinsamen Trainings konnte ich viel lernen von ihm, das mir weiter hilft auf meinem Weg», so Hüsler.

«Habe noch viel Luft nach oben»

Ein Weg, der für den Spätzünder nicht gerade kometenhaft verlief. Während andere Spieler, wie der Spanier Carlos Alcaraz, mit 19 Jahren schon ein Grand Slam gewinnen, setzte der Zürcher erst mit 19 voll auf die Tennis-Karte. Zuvor beendete er erst noch die Matura. Rückblickend bereut Hüsler diesen Weg nicht. «Hätte ich früher voll auf Tennis gesetzt, wäre ich vielleicht auch schon früher ausgelaugt gewesen», meint er, fügt aber auch an, dass es viel Investitionen in den Körper und in Trainings brauche, um an die Spitze zu kommen.

Auch im finanziellen Bereich sind im Profi-Tennis hinter den absoluten Top-Rangierungen in den meisten Fällen grosse Investments nötig, so auch bei Hüsler. Eine Saison kostet ihn rund 100’000 Franken an Ausgaben, wobei das meiste Geld für Reisekosten draufgeht. Ein grosser finanzieller Aufwand sind auch die Trainer. Seit März dieses Jahres arbeitet Hüsler zu 100 Prozent mit einem fixen Coach zusammen, der ihn bei den Turnieren auf der ganzen Welt begleitet. «Seit dann läuft es bei mir sehr, sehr gut», stellt die Nummer 1 im Schweizer Tennis fest. Gleichzeitig habe er noch viel Luft nach oben. «Ich überrasche mich selber immer wieder, auch diese Woche mit dem Titel in Sofia», so der Hobby-Klavierspieler, der es falsch findet, Ziele zu tief anzusetzen.

«Anfang 2022 war das Ziel die Top 120 und jetzt bin ich schon auf Rang 64», konstatiert Hüsler und sagt, dass der nächste Schritt es nun sei, auch bei den Grand-Slam-Turnieren für Furore zu sorgen. In Wimbledon gab er in diesem Jahr sein Major-Debüt. Wer weiss, vielleicht sehen wir schon bald Bilder von «BigMac» beim Sushiessen in London.