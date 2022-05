Deal mit Swiss-Ski: Federer-Firma On rüstet nun Gut-Behrami, Holdener, Odermatt und Co. aus

Die Federer-Firma hat einen neuen Coup geschafft. Wie On in einem Communiqué mitteilt, rüstet der Sportartikelhersteller neu auch die Teams von Swiss-Ski aus. Es ist ein nächster Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. So eroberte On bereits den Laufschuhmarkt, kleidete die Schweizer Olympia-Delegation für die Sommer-Spiele in Tokio ein und hat einen millionenschweren Börsengang in New York hinter sich.